Oasport.it - LIVE Paolini-Samsonova, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: precedenti negativi da ribaltare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della partita di 4° turno (ottavi di finale) del WTA 1000 ditra Jasminee la russa Liudmila. Ci si gioca per la prima volta in carriera l’accesso in quarti.L’azzurra mai si è spinta fino ai quarti di finale in California, quest’oggi si può fare a patto di abbassare il numero degli errori rispetto alle prime uscite presso il ‘tennis paradise’, mastodontico impianto alle porte di Palm Spring, CA (USA). Contro la romena Cristian la toscana si è letteralmente salvata, rimontando da 1-3 nel set decisivo ma soprattutto non cedendo neanche di un millimetro dal lato psicologico.Il problema sono stati gli errori gratuiti, troppi, oltre 60 nel match precedente.