Oasport.it - LIVE Lublino-Civitanova, Challenge Cup volley 2025 in DIRETTA: alle 20.30 il via del primo atto della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.10 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alladi, match valevole per l’andataCup 2024-dimaschile.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per l’andataCup 2024-dimaschile. La terza competizione europea per importanza giunge alla sua sfida conclusiva. Attesa per la Lube, il cui compito sarà quello di limitare i danni nella trasferta polacca per continuare a dare l’assalto del quinto sigillo nella storia in questo torneo.La Lubesta disputando una stagione importante, ma quest’oggi serve una reazione dopo la recente sconfitta con la PowerMilano.