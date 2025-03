Oasport.it - LIVE Lublino-Civitanova 2-1, Challenge Cup volley 2025 in DIRETTA: inizia il quarto set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-7 Mani out di Nikolov da zona 4.6-7 Ace Leon, ribaltata la situazione di punteggio.6-6 Deviata dal muro ma vincente l’accelerazione di Sawicki.6-5 Lungo e largo l’attacco tentato da Nikolov.6-4 Passa con la parallela Leon.6-3 A segno con il primo tempo Chinenyeze!5-3 Diagonale vincente di Bottolo da zona 4.4-3 Sbaglia la battuta Boninfante.4-2 Mani out di Lagumdzija da zona 4.3-2 ACE BONINFANTEEEE!2-2 Out il servizio del canadese militante in Polonia.1-2 Primo tempo vincente di McCarthy.1-1 Lagumdzija sfonda le mani del muro con la sua pipe dirompente.0-1 Passa l’attacco di Sasak.SET22.04 Dopo il secondo parziale sembrava che la Lube avesse trovato la giusta quadratura, ma nel terzo parziale non solo l’inerzia dell’incontro è tornata a parteggiare per, ma addirittura i padroni di casa hanno dominato.