Oasport.it - LIVE Lublino-Civitanova 2-1, Challenge Cup volley 2025 in DIRETTA: avanti la Lube 13-11 nel quarto set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-16 Il nastro veicola fuori il servizio giocato da Sawicki.17-16 McCarthy va a segno in primo tempo.17-15 Errore al servizio per Sasak.16-15 Non passa l’attacco dalla seconda linea giocato da Bottolo.16-14 Diagonale vincente di Nikolov.15-14 Improvvido il tentativo di Nikolov di andare per il pallonetto, murato il bulgaro per mano di Sasak.15-13 Si insacca l’attacco di Lagumdzija.14-13 Parallela vincente di Sasak.14-12 Out il contrattacco di Leon.13-12 Errore al servizio per Boninfante.13-11 Out la battuta di McCarthy.12-11 Passa la parallela di Sasak.12-10 Bolide scagliato da Lagumdzija da zona 2, abbattuta la difesa avversaria.11-10 Non passa il servizio di Sawicki.10-10 Largo il servizio di Nikolov.10-9 MURO PODRASCANINNN!9-9 Passa lo sventaglio di Nikolov da zona 4.