Oasport.it - LIVE Lublino-Civitanova 1-1, Challenge Cup volley 2025 in DIRETTA: inizia il terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-4 Muro Grozdanov, inizio molto brillante per i padroni di casa.1-3 Bottolo non è freddissimo nella scelta di optare per il pallonetto, che infatti non passa.1-2 Muro Leon.1-1 Passa l’attacco giocato dalla seconda linea di McCarthy.1-0 Errore al servizio per Sawicki.SET21.34 Ottima reazione quella con cui i ragazzi di Medei hanno affrontato il secondo parziale. Per come si stava sviluppando il set, c’era il rischio che i marchigiani potessero crollare, ma con tanta determinazione la Lube ha mostrato di possedere il carattere per ribaltare situazioni delicate come quella in cui si son trovati poco fa. Da segnalare il rendimento a muro della Lube, autrice di ben sette punti con fondamentale.25-22 MANI OUT NIKOLOOOOV! La Lube pareggia i conti!1-1! 24-22 Vola via il servizio di Grozdanov, due set point per la Lube!23-22 Passa la diagonale di Sawicki.