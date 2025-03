Oasport.it - LIVE Lublino-Civitanova 1-0, Challenge Cup volley 2025 in DIRETTA: inizia il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-12 Freddo Leon da zona 4 con la diagonale.9-11 Termina la rotazione in battuta di Sawicki.8-11 L’attacco giocato da Bottolo si infila tra le maglie del muro e termina fuori dal campo.8-10 Ace Sawicki.8-9 Leon da buon rapinatore d’area va a segno in seconda battuta.8-8 Sasak sgancia una parallela tramortente. a8-7 Errore al servizio per.7-7 Arriva stretto sul pallone Podrascanin, murato poi da McCarthy.7-6 Vola via la battuta di Lagumdzija.7-5 Quattro tocchi per gli uomini di, punto automaticamente assegnato alla Lube.6-5 Passa il primo tempo di Podrascanin.5-5 Out il servizio di Chinenyeze.5-4 Mani out di Nikolov da zona 4.4-4 Parallela vincente di Sasak.4-3 MUROOO LAGUMDZIJAAA!3-3 PIPE BOTTOLOOO!2-3 Passa il primo tempo di Chinenyeze.