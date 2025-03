Oasport.it - LIVE Lublino-Civitanova 1-0, Challenge Cup volley 2025 in DIRETTA: i padroni di casa vincono il primo parziale per 25-20

21.01 Una Lube poco brillante perde ilset di questoatto della finale diCup. Marchigiani apparsi non in piena confidenza con l'atmosfera di gioco, pagando soprattutto una precisione non eccelsa al servizio, fondamentale in cui gli avversari hanno mostrato invece padronanza come dimostrano i sette ace messi a segno neld'apertura.20-25 Vincente la diagonale giocata da Sawicki, idisi portano ail1-0!20-24 Mani out di Nikolov, entrato in campo da poco al posto di Loeppky.19-24 Ace per Wilfredo Leon, il terzo del set. Cinque set point per.19-23 Esce il servizio di Lagumdzija.19-22 Pizzica l'incrocio delle righe l'accelerazione dalla seconda linea di Bottolo.