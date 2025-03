Oasport.it - LIVE Lublino-Civitanova 0-0, Challenge Cup volley 2025 in DIRETTA: polacchi avanti 13-11 nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-20 Ace Sawicki: ial servizio stanno facendo la differenza.15-19 Vola via la battuta di Boninfante.15-18 Non passa la battuta di Sasak.14-18 Murato Lagumdzija da un superlativo McCarthy.14-17 A segno con iltempo McCarthy.14-16 Loeppky piazza la pipe.13-16 Eccezionale uscita parallela di Lagumdzija dalla seconda linea.12-16 Out il servizio di Loeppky.12-15 Diagonale vincente di Lagumdzija.11-15 Secondo ace consecutivo per il formidabile schiacciatore polacco.11-14 Ace Leon.11-13 A segno con la parallela Sasak.11-12tempo vincente di Podrascanin.10-12 Si insacca tra il muro e la rete la palla giocata da Sasak.10-11 Larga questa volta la battuta del nordamericano.9-11 Ace McCarthy. Il canadese è un servitore di assoluta qualità.