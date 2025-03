Oasport.it - LIVE Lublino-Civitanova 0-0, Challenge Cup volley 2025 in DIRETTA: inizia l’andata della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 MURO BONINFANTE!3-5 Attacco penetrante di Lagumdzija.2-5 Servizio vincente per Wilfredo Leon.2-4 Passa il primo tempo di Grozdanov.2-3 Diagonale a segno di Loeppky.1-3 Incomprensione tra Bottolo e Loeppky, il debole servizio di Komenda tramuta in ace.1-2 Bordata vincente di Sasak dalla seconda linea.1-1 Primo tempo vincente di Chinenyeze.0-1 Lagumdzija spinge il pallone in corridoio.PRIMO SET 20.31 Tutto pronto per il via del match.20.30 Ecco i due sestettili:: Komenda, Leon, Grozdanov, McCarthy, Sawicki, Sasak.: Chinenyeze, Loeppky, Boninfante, Podrascanin, Lagumdzija, Bottolo.20.26 Fanno il loro ingresso in campo le due compagini.20.25la cerimonia di presentazione dell’incontro con un gioco di luci psichedeliche.