Oasport.it - LIVE Conegliano-Resovia 3-0, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: le Pantere dominano e volano in semifinale!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:59 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.21:58 Prestazione mostruosa di Haak, autrice di 22 punti con 2 muri, 4 ace e il 57% in attacco. Prova solida anche per Sarah Fahr con 12 punti e un mostruoso 82% in attacco.21:56, con grande autorevolezza, liquida la praticae vola in. Domani lescopriranno la propria avversaria, che verrà fuori dal match tra Milano ed Eczacibasi.25-22 Murone di Lukasik su Machado!24-22 Spallata di Gabi, ci sono due match-point per.23-22 Pallonetto millimetrico di Jasper.23-21 Wolosz ripete e Fahr trova l’attacco vincente.22-21 Muro di Korneluk su Fahr.22-20 Non passa il servizio di Chirichella.