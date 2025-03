Oasport.it - LIVE Conegliano-Resovia 2-0, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-19, le Pantere volano in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Parallela imprendibile di Haak.1-1 Esce il bagher di Zhu Ting.1-0 Murone di Zhu Ting su Machado.21:25 Con una grande provasupera il turno, Haak top-scorer del match con 11 punti e il 60% in attacco, grande prestazione di Fahr, autrice di 8 punti con il 100% in attacco.21:23VOLA INEEEEE!25-19 CI PENSA HAAK!24-19 Muro di Korneluk su Haak.24-18 Haak regala sei set-point alle.23-18 Primo tempo dietro di Korneluk.23-17 Muro di Korneluk su Gabi.23-16 Primo tempo di Jurczyk.23-15 Haak sfonda sulle mani del muro.22-15 Primo tempo in ricostruzione di Fahr.21-15 Chirichella pianta un chiodo in fast.20-15 Errore al servizio di Ting, entra Lukasik per il giro dietro.19-14 Zhu Ting si prende un muro.