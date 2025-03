Oasport.it - LIVE Conegliano-Resovia 1-0, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-18, Pantere ad un set dalla semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 Fast vincente di Chirichella.5-4 Wolosz ci prova di seconda intenzione, ma viene murata.5-3 Si insacca l’attacco di Dudek.5-2 Pallonetto di Zhu Ting, immobile la difesa del.4-2 Lungo il servizio di Korneluk.3-2 Primo tempo appoggiato di Korneluk.3-1 Haak stringe la diagonale da posto due.2-1 Il servizio di Gabi si ferma in rete.2-0 Murone di Fahr su Machado.1-0 Si riparte con una diagonale profonda di Haak.20:58 Dominio dellenel primo parziale, la differenza tra queste due formazioni è netta. 4 muri e 3 ace per, con una fase break eccellente, Zhu Ting migliore in campo con 5 punti e il 71% in attacco.25-18 Non passa il primo tempo di Jurczyk.24-18 Mani-out di Zhu Ting, ci sono sei set-point per