Oasport.it - LIVE Conegliano-Resovia 0-0, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: 15-12, le Pantere provano a prendere il largo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-17 Il pallonetto di Fedusio non trova il campo.21-17 Primo tempo imprendibile di Jurczyk.21-16 Mani-out di Machado, è l’unica che sta provando a tenere le sue a galla.21-15 Zhu Ting passa in mezzo al muro da posto quattro.20-15 Fedusio prende il posto di Dudek.20-15 Muro mostruoso di Haak su Dudek!19-15 Diagonale nei due metri di Gabi, colpo mostruoso.18-15 Machado trova le mani del muro di Gabi.18-14 Pipe imprendibile di Zhu Ting.17-14 Fallo di palleggio di Fahr.17-13 Fahr approfitta di una slash.16-13 Fast vinecnte di Chirichella.15-13 Errore in attacco di Haak.14-11 Ancoraaaa, servizio vincente di Haak!13-11 Aceeee di Haak!12-11 Murone di Chirichella su Dudek!11-11 Errore in battuta per.11-10 Primo tempo di Fahr, Sarah al momento è la più forte centrale al mondo.