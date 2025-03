Oasport.it - LIVE Berrettini/Sonego-Seggerman/Trhac 1-0, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: iniziato il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Smash in rete.0-15 Clamorosa volèe sopra la rete non chiusa da.1-0 Ace (1°)!40-15 Comoda coppia di smash!30-15 Doppio fallo (1°).30-0 Deliziosa stop volley di rovescio di.15-0 Prima vincente del romano.Matteoal servizio.03:05 Ci siamo. Ha smesso, giocatori in campo01:00 Azzurri spostati sul campo 4 appena finisce di piovere.00:25 Piove, inizio ancora rimandato per gli azzurri quindi.00:00 Siamo al terzo, poi!23:15 Vince il primo 7-5 Pegula, poi il doppio!22:19 Griekspoor b. Watanuki 7-6, 6-1! L’olandese concretizza quindi la grande vittoria al 2° turno su Zverev e accede in quarti di finale. Adesso, pioggia permettendo Pegula-Svitolina prima del doppio degli azzurri!21:51 Piove quando Griekspoor è 7-6, 4-1 su Watanuki.