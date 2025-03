Anteprima24.it - LIVE/ Avellino-Trapani, le formazioni ufficiali

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoAl Partenio-Lombardi la sfida tra, valida per la trentesima giornata del Girone C di Serie C. Lupi a -1 dall’Audace Cerignola, dopo l’esclusione dal campionato della Turris. Il tecnico Raffaele Biancolino dovrà fare i conti con tre assenze: De Cristofaro (stagione finita), Manzi e Campanile.Ledi(4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Rocca, Palmiero, Sounas; Panico; Patierno, Lescano. A disp.: Marson, Todisco, Cionek, Frascatore, Mutanda, Armellino, Palumbo, Tribuzzi, D’Ausilio, Russo, Zuberek. All.: Biancolino.(4-3-3): Ujkaj; Zappella, Malomo, Sabatino, Benedetti; Ruggiero, Toscano, Carraro; Piovanello, Anatriello, Ciuferri. A disp.: Barosi, Salamone, Daka, Sedberg, Stensrud, Mulè, Verna, Sciortino, Silvestri, Liotti, Ongaro, Ciotti.