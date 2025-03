Lanazione.it - "Little Girl" di Alice Keller oggi al Circolo ARCI Alberone

Pisa, 12 marzo 2025 – Con la presentazione del libro “” disi conclude il progetto "Voltiamo Pagina. Leggere per superare gli stereotipi ed educare alle differenze", finanziato dal Centro per il libro e la lettura. L'ultimo appuntamento è peralle 16.30 al, via Sant'Agostino 199. Sarà presente l’autrice, mentre l'iniziativa è organizzata da Casa della donna, daragazzi Pisa e dalla libreria "Gli anni in tasca". A seguire, ci sarà una piccola merenda per i più piccoli e un aperitivo per gli adulti.è autrice di albi illustrati, fumetti e romanzi per l'infanzia e l'adolescenza. Nel 2016 ha aperto, con due socie, la libreria per ragazze e ragazzi "Momo" a Ravenna. Tra i suoi ultimi libri anche il noto "Fuori è quasi buio", finalista al Premio Campiello Junior 2023 ed il romanzo "Caro Signor F", in concorso per il Premio Strega 2025 Ragazze e ragazzi.