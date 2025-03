Quotidiano.net - Little Boys, due italiani rock alla conquista del Giappone

Leggi su Quotidiano.net

“Nemo propheta in patria” è uno dei detti latini maggiormente conosciuti. Ed è uno dei detti che rispecchiano, perlomeno per il momento, la carriera dei. All’anagrafe Laura Bertone, la voce e chitarrista “Elle” sul palco, e Sergio Pirotta, artisticamente “Esse” e batterista. Il duo powerlombardo che sta spopolando in. Laura e Sergio, cos’è per vooi la musica? “La musica è espressione. E’ un gioco, ma da adulti”. Quando avete cominciato a fare musica? "Una quindicina di anni fa, ma questo progetto è nato nel 2020 dopo una scommessa su un volo aereo. Durante la pandemia non potevamo provare fisicamente con nessuno della nostra band dell’epoca perché c’era il lockdown e quindi ci siamo dovuti arrangiare tra noi. Così sono nati i”. E la scelta di proporvi proprio in? "Noi non avevamo la fissazione per ilcome ce l’ha chi è innamorato di quella zona del mondo.