L'Itia torna a difendere Sinner: "Nessuna regola violata. Nemmeno dai membri del suo team"

Janniksta scontando una squalifica di tre mesi dopo l’accordo raggiunto con la WADA in merito alla positività al Clostebol riscontrata lo scorso anno durante il Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 1 del mondo era stato assolto dal tribunale indipendente del, ma la WADA aveva presentato ricorso al TAS ritenendo che il tennista italiano fosse stato negligente in quella circostanza non accertandosi dell’operato dei propri collaboratori. Il processo presso il Tribunale di Losanna non ha avuto luogo perché il fuoriclasse altoatesino ha patteggiato con l’Agenzia Mondiale Antidoping e resterà fermo fino al prossimo 4 maggio, rindo in azione agli Internazionali d’Italia che scatteranno tre giorni dopo sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.ta a parlare del caso per bocca della direttrice Karen Moorhousen, che in un’intervista concessa all’agenzia Afp ha voluto rispondere in merito all’accusa di poca trasparenza e di un sistema antidoping imperfetto: “I problemi di comunicazione che hanno riguardato il casopotrebbero aver creato un malinteso sulle nostre regole in merito all’annuncio.