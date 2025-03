Formiche.net - L’Italia tenti la via dell’atomo, rimanere appesi a gas e rinnovabili è un errore. Parla Tabarelli

Le bollette? Il governo ha fatto quello che poteva. Ma ora è tempo di pensare seriamente al nucleare e a un mix energetico il più credibile e lungimirante possibile. Davide, presidente di Nomisma Energia, torna per un momento sui recenti interventi del governo per raffreddare i prezzi in bolletta per le famiglie e le imprese. Ma poi, allarga lo spettro al delicato momento di transizione energetica italiano ed europeo.Partiamo dalle bollette. Tre miliardi di aiuti per imprese e famiglie, secondo lei sono sufficienti?Onestamente, più di così il governo non poteva fare. Sono interventi che hanno un loro senso, che vanno in una direzione di sostegno in un frangente di rialzo dei costi. Poi certo, se vogliamo dare uno sguardo più ampio alla questione, allora mi viene in mente il nucleare, che però arriverà tra dieci anni.