L’Isee è un rompicapo | Il valore va ricalcolato E ora bisogna pagare

È emerso chiaro il messaggio uscito dal tavolo tecnico dello scorso 5 marzo, con al centro ministero del Lavoro, Mef, Inps, Agenzia delle Entrate e Consulta dei Caf. L’esclusione dai calcoli deldi titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti) e dei libretti di risparmio postale sarà possibile solo a partire da aprile, in seguito all’approvazione del nuovo modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e delle relative istruzioni per la compilazione. Così ha annunciato pochi giorni fa lo stesso Ministero dopo l’entrata in vigore del Dpcm che definisce la norma della Legge di Bilancio 2024. Un problema in tutta Italia per almeno il 35% di coloro che hanno già presentato la dichiarazione pre-tempo, con il rischio ora di dover scegliere se attendere la naturale scadenza per beneficiare dell’esclusione daldei titoli di Stato o presentare una seconda dichiarazione (escludendo titoli di Stato, buoni e libretti postali, ilaggiornato sarebbe più basso e i benefici, a partire dall’assegno unico, più alto).