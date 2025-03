Sport.quotidiano.net - L’intesa con la società ferrara united per avvicinare giovanissimi alla disciplina. La giunta di Tresignana investe sulla pallamano: allenamenti per principianti

arriva la pmano per i giovani. La nuova opportunità è stata resa possibile grazieAsd(affiliata al Coni) che,base di un progetto di avvicinamento a sport non tradizionali nelle scuole medie di Tresigallo e Formignana, aveva "sondato" quanto la pmano potesse essere uno sport interessante per i ragazzi tresignanesi. Nelle prossime settimane, dunque, partirà un’attività che coinvolgerà i giovani di entrambi i sessi del territorio in un progetto dinamico e formativo, tramite un’iniziativa che promuove lo sport come strumento di crescita, socializzazione e benessere. Tutto ciò sarà possibile grazie al sostegno economico dellacomunale, che consentirà a ragazze e ragazzi di partecipare gratuitamente, senza aggravio per le loro famiglie.