Dayitalianews.com - L’Inter supera il Feyenoord e si prepara ad affrontare il Bayern ai quarti di Champions

Leggi su Dayitalianews.com

ha conquistato l’accesso aidi finale della UEFALeague grazie a una vittoria per 2-1 contro ilnella gara di ritorno degli ottavi, disputata l’11 marzo 2025 allo stadio San Siro. Questo risultato, sommato al successo per 2-0 ottenuto all’andata, ha portato il punteggio complessivo a 4-1 in favore dei nerazzurri.La partita è iniziata nel migliore dei modi per, con Marcus Thuram che ha sbloccato il risultato all’8º minuto con un preciso tiro nell’angolo superiore destro della porta avversaria. Ilha risposto al 42º minuto, quando Jakub Moder ha trasformato un calcio di rigore concesso per un fallo di Hakan Çalhano?lu. Tuttavia, al 51º minuto,ha ristabilito il vantaggio grazie a un rigore trasformato dallo stesso Çalhano?lu, assegnato per un fallo subito da Mehdi Taremi.