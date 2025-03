Anteprima24.it - L’intelligenza artificiale per l’arte: alla Pinacoteca il progetto Smart

Tempo di lettura: 2 minutiBasta inquadrare il quadro per avere tutte le informazioni sull’opera: è una delle funzioni promosse dalArtwork cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’attività Next Generation EU e dal Ministero della Cultura. Ilvede quale elemento caratterizzante una guida digitale, in italiano ed inglese, per favorire la fruizione delle opere esposte allo scopo di accompagnare il visitatore con tecnologie innovative. Altro elemento qualificante delè la presenza di sensoristica poco invasiva per il monitoraggio e il controllo del micro climanelle sale espositive della.I sistemi di monitoraggio analizzano in tempo reale gli inquinanti presenti nell’aria indoor e rilevano gli agenti e microrganismi aerodispersi potenzialmente dannosi per la salute delle opere esposte.