L'inquietante caso di Kaspar Hauser: chi era davvero, nobile o mendicante?

Il mistero dirappresenta uno dei casi più enigmatici della storia europea. Apparso improvvisamente a Norimberga il 26 maggio 1828, il giovane, dall’età apparente di circa 16 anni, portava con sé un biglietto anonimo che dichiarava che era stato cresciuto in isolamento senza mai avere contatti con il mondo esterno. La sua vicenda ha alimentato speculazioni e teorie che perdurano ancora oggi. Quando fu trovato,sapeva dire solo poche parole e camminava con difficoltà. Portava con sé due lettere: una apparentemente scritta dal suo carceriere e un’altra da sua madre, che affermava di non poterlo crescere. La città di Norimberga prese in custodia il giovane e iniziò a studiarne il comportamento e le origini.Nonostante le difficoltà iniziali,mostrò rapidamente una notevole intelligenza e capacità di apprendimento.