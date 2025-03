L' innamoramento per Loris & I Gentili continua assieme a Bernardino Femminielli con Pierrot Sur le Mont Blanc

Leggi su Gqitalia.it

Giochi di contrasti, tre leggende dark, un'atmosfera da cinema d'autore e una frase ipnotica in francese. Sono questi gli ingredienti portanti del videoclip realizzato da No Text Azienda per; Ifeat- Sur le, che vede anche la partecipazione di Cristiano Schilingi nel ruolo del villain del caso.In un una narrazione visiva in cui l'arte imita il reale in forma di un luogo oscuro nel nome e nel racconto del folklore trasmesso per secoli, l'artista iconico e mauditGentile, che seguiamo da sempre, ma con particolare attenzione da due anni, collabora con il collega non meno satirico e ancor più lisergico, per celebrare il mistero delle nevi perenni e il passato che nascondono.Il soggetto è il massiccio dele Bianco, che include ilMaudit, che in tempi remoti era pensato infestato da spiriti maligni fino a quando un viandante non fece la predizione di una nevicata capace di metterli in fuga in via definitiva.