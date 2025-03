Tg24.sky.it - Linguaggio inclusivo, Treccani chiede di eliminare termine "minorato" dalla Costituzione

una riforma dellaperla parola “” dall’articolo 38. L'Istituto invita infatti a superare le espressioni lessicali discriminatorie come in quanto considerate non rispettose e offensive. Per quanto riguarda in particolare "", ilè utilizzato nell'articolo 38 della, secondo il quale "gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale". Nella voce "Disabilità" della nuova Appendice XI dell'Enciclopedia Italiana, curata da Elena Vivaldi, professoressa di diritto costituzionale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove insegna anche Diritti e politiche sociali nella storia repubblicana, viene ricostruita in maniera approfondita la storia della diversità, considerata oggi come ricchezza che la società deve saper leggere e tradurre, e si sottolinea la necessità di utilizzare unche tuteli tutte le persone con disabilità, essendo la disabilità una delle possibilità in cui la dimensione umana si esplica.