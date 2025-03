Ilfattoquotidiano.it - L’inflazione cura i debiti pubblici: il realismo invocato dal ministro Zangrillo è una bugia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questi ultimi tre anni sono stati abbastanza tribolati per le famiglie italiane, con un’inflazione a due cifre e redditi stagnanti. Ma c’è qualcuno, oltre ai soliti manager bancari e assitivi, che invece può sorridere. È ildelle Finanze, il dott. Giorgetti. Questi ultimi anni sono stati tre annualità da incorniciare per le entrate tributarie. La ragione è ben nota:, mentre deprime i redditi reali, alza quelli nominali incrementando il gettito fiscale.È un fenomeno ben noto e conosciuto come fiscal drag, il drenaggio fiscale a favore dello Stato.è sempre stata una grandeper i. Ad esempio, solo nel 2024 le entrate tributarie sono aumentate del 6,3% in termini relativi e di 40 miliardi in termini assoluti. Lo stesso è accaduto negli anni precedenti.