Lindo Aldrovandi protagonista del vodcast di Qn

"Ero in vacanza. Ho preso un aereo per partecipare al cda dell’azienda di cui ero ad e al mio ritorno ho visto mia moglie venirmi incontro con un telegramma: mentre ero in volo la nuova proprietà mi aveva licenziato". La storia cheracconta a Money Vibez Stories – ildi Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, dedicato alle imprese italiane e ai suoi protagonisti – parte dunque dal momento più buio. La scena successiva è la fondazione di un nuova impresa, con un gruppo di lavoratori che si licenzia e lascia uno stipendio sicuro per seguire il loro ex capo in quella folle impresa che oggi è Renner Italia, azienda internazionale di vernici per il legno a Bologna, dove lavorano 400 persone. La sua storia coglie lo spirito di Money Vibez Stories, che dal 4 febbraio ogni mercoledì pubblica un tu per tu della direttrice di Qn Agnese Pini o del coordinatore del canale digitale di Economia su Quotidiano.