L’impresa da record di Alex Camera | trainate 16 Fiat 500 d’epoca

Una vera impresa. Un’impresa che va oltre il fatto di essere atleta. Perché bisogna avere una buona dose di follia, una enorme preparazione e un bel po’ di tenacia e grinta per riuscire a stabilire uncome quello conseguito da. L’atleta pordenonese, che non è nuovo amondiali nel campo delle discipline estreme, è riuscito a trainare ben 16500: complessivi 10.000 chili per 5 metri nel tempo di 15.37. E lo ha fatto contando soltanto sul proprio fisico. MC FOTO E VIDEO Anche stavolta, come per il traino degli aerei storici, il palcoscenico è stato offerto dal vicino Comune di Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso, tra le colline del Montello e le sponde del Piave, con la collaborazione del locale Club500 che conta moltissimi appassionati e che ha messo a disposizione le vetture, tutte originali