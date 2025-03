Universalmovies.it - Lilo & Stitch | Il nuovo trailer del film in live-action

Disney ha da poco rilasciato ilufficiale di, la nuova versionedel classico d’animazione del 2002.Ildiretto da Dean Fleischer Camp si presenta come il più classico ibrido “animazione/” (lo stile del franchise Sonic insomma) rivivendo le stesse emozioni del classico uscito al cinema nel 2002, ma con il solito tocco contemporaneo dell’oramai solido marchio Disney. Nelè possibile finalmente dare uno sguardo in breve alle origini del famoso alieno, uno al primo incontro con, ed ovviamente alcune delle divertenti avventure che i due porteranno in sala dal 21 maggio 2025.è la storia divertente e commovente di una ragazza hawaiana solitaria e dell’alieno fuggitivo che la aiuta a riparare la sua famiglia distrutta.