Lilo & Stitch, finalmente il trailer del Live Action Disney

Ildel remake didellauscito. Dopo una campagna marketing al di sotto delle attese, dove tantissimi fan si aspettavano undurante il Super Bowl,ha deciso di sciogliere le riserve e presentare al pubblico le prime immagini ufficiali del film. Il film impiega attori e attrici per interpretare i personaggi umani, ma gli alieni comesono animati in CGI, insieme alle grandi scene d’azione e alle ambientazioni nello spazio. Il remake vede Chris Sanders riprendere il ruolo della voce di. Sanders ha creato il personaggio e ha scritto la storia per il film originale del 2002, insieme a Dean DeBlois. La compagna di, è interpretata da Maia Kealoha, mentre la sorella maggiore di, Nani, è interpretata da Sydney Agudong.