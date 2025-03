Sololaroma.it - Lille-Borussia Dortmund 1-2, non basta David: Beier trascina Kovac

Il quadro dei quarti di finale di Champions League finirà di delinearsi oggi 12 marzo. In questo freddo mercoledì, infatti, andranno in scena le ultime 4 partite per gli ottavi di ritorno. La prima di queste si è disputata alle 18:45 ed ha messo contrapposte due outsider della competizione. Stiamo parlando di, che si sono affrontate dopo l’1-1 del primo duello. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-1 in favore dei gialloneri, che hanno quindi strappato il pass per il prossimo turno.Primo tempo che parte nella giusta maniera per i francesi, che passano in vantaggio al 5? minuto con la rete di Jonathandal cuore dell’area piccola. Nella ripresa, però, esce fuori la qualità dei tedeschi. Prima Emre Can pareggia i conti al 54? minuto su calcio di rigore, poi Maximiliantrova il raddoppio all’ora di gioco con un preciso colpo di testa.