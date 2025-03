Juventusnews24.com - Lille Borussia Dortmund 1-2, cambia tutto in nove minuti! L’ex Juve Can e Beier regalano la qualificazione ai quarti

di RedazionentusNews241-2,in: il racconto del match di Champions LeagueFinisce il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra. Dopo l'andata terminata per 1-1, i tedeschi riescono a ribaltare il risultato con le reti delbianconero Emre Can e dinell'arco diconquistando idi finale.Il PSV, squadra che ha eliminato la, giocherà questa sera contro l'Arsenal dopo la clamorosa sconfitta all'andata per 7-1.