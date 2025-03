LidOdissea, un viaggio interiore fra mito, inclusione e modernità

Leggi su Funweek.it

Il senso di inquietudine e l’inadeguatezza che albergano nell’uomo moderno sono al centro di “”, la drammaturgia originale della Compagnia Berardi Casolari, in collaborazione con il drammaturgo argentino César Brie, che andrà in scena il 22 e il 23 marzo al Teatro Palladium dell’Università di Roma Tre: sul palco, insieme a Berardi e Casolari, l’attore Ludovico D’Agostino e la cantante e attrice Silvia Zaru.è uno spettacolo inclusivo, grazie al sostegno del MiC / Direzione Generale Spettacolo: audio-descritto dalvivo e sovra titolato, ripercorre le gesta dell’Odissea di Omero facendole vivere ad una famiglia in vacanza in uno stabilimento balneare, trasformandole in un. Accompagnati da un aedo non vedente, i tre si trovano a vivere in uno spazio e in un tempo in cui faticano a orientarsi, in una società frenetica che richiede loro di essere ovunque contemporaneamente, senza lasciare spazio alla riflessione.