L’Hanami è arrivato all’Eur una passeggiata tra i Sakura fioriti

Ogni anno, tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, il Giappone si trasforma in un caleidoscopio di colori delicati e sfumature pastello, quando i fiori di ciliegio, la, sbocciano in tutta la loro magnificenza. Questo fenomeno naturale dà vita a una delle tradizioni più radicate e affascinanti del paese:, letteralmente “guardare i fiori”.A Roma, precisamente al Laghetto dell’Eur (del Giappone), la fioritura è già arrivata; ihanno già iniziato a sbocciare.Nel 1959, il Giappone regalò a Roma mille alberi diin segno di amicizia e cooperazione tra i due paesi. Questo gesto simbolico avvenne in un momento storico molto significativo, poco più di un decennio dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, durante il quale le relazioni internazionali erano in fase di ricostruzione.