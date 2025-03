Lapresse.it - L’ex presidente filippino Duterte preso in custodia da Corte penale internazionale

Rodrigoè stato consegnato alladella(Cpi), in seguito al suo arresto per un mandato di cattura che lo accusa di crimini contro l’umanità per la repressione del traffico di droga che ha supervisionato quando era in carica. Laha reso noto in un comunicato che “come misura precauzionale” è stata messa a disposizione diun’assistenza medica in aeroporto, in linea con le procedure standard. Entro pochi giornisarà portato in tribunale per un’udienza. I giudici confermeranno la sua identità, verificheranno che abbia comle accuse a suo carico e fisseranno una data per un’udienza di conferma delle accuse, durante la quale un gruppo di giudici valuterà se i pubblici ministeri hanno prove sufficienti per intentare un processo.