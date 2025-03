L’ex casa di Michael Jordan a Chicago venduta per 95 milioni di dollari

Dilei.it - L’ex casa di Michael Jordan a Chicago venduta per 9,5 milioni di dollari

C’è voluto più di un decennio, ma alla finediè stataper 9,5di. Da più di 12 anni sul mercato, laha trovato un acquirente, ma c’è voluto un bel po’ prima di concludere l’affare, soprattutto considerando che il prezzo è stato abbassato rispetto al valore iniziale.a 9,5diUna lussuosissima tenuta di sette acri:diè un vero e proprio sogno per gli amanti degli immobili di lusso. E, no, non è solo il fatto che è appartenuta a un grandissimo campione della NBA. La vendita è stata confermata da Bloomberg, a una cifra molto inferiore rispetto al primissimo prezzo di mercato, che era di ben 29di. Era il 2012, ma lanon è mai statafino al 2024.