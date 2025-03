Sport.quotidiano.net - L’evento I primi quarant’anni di Anderlini

Chissà se quaranta anni fa, quando Rodolfo ’Giobbe’ Giovenzana, ed Andrea Nannini, appena 36enne e 41enne ancora nel pieno dell’attività sportiva come allenatori, fondarono la Scuola di Pallavolo, pensavano che la loro creatura sarebbe cresciuta per diventare una delle più importanti realtà italiane, ed europee di pallavolo giovanile: ieri quella ’idea’, innovativa già nel termine ’scuola di pallavolo’ che allora era assolutamente inconsueta, diventata ormai una bellissima realtà, ha presentato il programma dei festeggiamenti per i suoi, nella sede dell’Avis provinciale di Modena, alla presenza di un folto pubblico di addetti ai lavori, media ed autorità. Ha introdotto i lavori il direttore generale diMarco Neviani (foto), che dopo i ringraziamenti di ritoi, ha ceduto la parola a Giorgio Giuliani, segretario provinciale di Avis Modena, che ha fatto gli onori di casa ricordando il lungo legame che legaed Avis: "Avis, come scuola di pallavolosi pongono obiettivi importanti, e per l’Avis è importante avere l’aiuto per avere visibilità".