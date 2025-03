Tpi.it - L’Europarlamento approva la risoluzione sul piano di riarmo europeo: 419 voti a favore. Si divide il Pd, contraria la Lega

Leggi su Tpi.it

Con 419, 204 contrari e 46 astenuti,hato lasulReArm Europe, proposto il 4 marzo 2025 dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. I partiti italiani si sono divisi, a partire da quelli che compongono la maggioranza di governo in Italia. La, infatti, ha votato contro mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia a. Diviso anche il Pd con 11 eurodeputati astenuti e 10 a. No da parte di Movimento 5 Stelle e Verdi/Sinistra Italiana.Bocciato l’emendamento di Fdi che proponeva una modifica del nome del: da “ReArm Europ” a “Defend Europe”. Questo il testo dell’emendamento presentato dal partito di Giorgia Meloni: “Il Parlamentoaccoglie conilReArm Europe in cinque punti proposto il 4 marzo 2025 dalla presidente della Commissione; sottolinea che il nome ReArm Europe rischia di essere fuorviante e troppo limitante per unche mira ad affrontare il rafforzamento della difesa europea in tutti i settori e gli ambiti, il che è essenziale per garantire la sicurezza dei nostri cittadini; chiede, a tal fine, che ilsia rinominato Defend Europe”.