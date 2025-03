Linkiesta.it - L’Europa reagisce ai dazi di Trump

La Commissione europea ha lanciato una serie di contromisure per «proteggere» aziende, lavoratori e consumatori europei dall’impatto delle «ingiustificate restrizioni commerciali» decise dagli Stati Uniti d’America, che da oggi hanno impostofino al 25 per cento sulle importazioni di acciaio, alluminio e di alcuni prodotti contenenti acciaio e alluminio dall’Unione europea e da altri partner commerciali. Bruxelles «si rammarica profondamente» delle misure decise dal presidente Donald, ha scritto in una nota la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.La risposta europea, che interesserà beni dal valore di 26 miliardi di dollari, prevede che vengano reintrodotte misure di controbilanciamento sospese del 2018 e del 2020. Dall’1 aprile 2025, le misure di riequilibrio del 2018 e del 2020 saranno automaticamente ripristinate, una volta scaduta la loro sospensione il 31 marzo.