L'essenza degli istanti nella raccolta poetica di Maurizio Bonugli

Appuntamento con “Intermittenze”, il nuovo libro di, domani alle 21 alla Libreria Solidale in via dei Colli 4 a Massa. Silvana Cannoni dialogherà con l’autore mentre Floriana Lazzarotti a darà voce alle sue poesie. Il libro è unadensa di immagini evocative, giochi linguistici e introspezione, capace di oscillare tra quotidianità e onirico. Un’opera che esplora, della precarietà dell’esistenza e dell’intermittenza delle emozioni umane. Attraverso il ritmo dei suoi versi, e una sensibilità che intreccia bellezza e malinconia,dona nuova luce ai dettagli in apparenza insignificanti del vivere. La discontinuità è un luogo privo di coordinate spaziotemporali non segnato sulle mappe del pensiero che alcuni, tuttavia, riescono a visitare ritornando con souvenir rari e preziosi.