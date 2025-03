Tarantinitime.it - Lesioni e minacce aggravate: 32enne denunciato dalla Polizia di Stato

Tarantini Time QuotidianoLadihaindi libertà un uomo di 32 anni perché ritenuto presunto responsabile dei reati dipersonale.Il personale del Commissariato di Grottaglie è intervenuto in piena notte in un appartamento di quel centro cittadino perché una giovane donna in maniera agitata ha chiesto il loro intervento per una violenta lite tra la madre ed il suo attuale compagno che nel frangente avrebbe impugnato prima una pistola e successivamente un coltello. Considerata la gravità della situazione descrittaragazza i poliziotti si sono precipitati sul posto e salendo nell’appartamento indicato hanno incontrato l’uomo che dalle prime dichiarazioni ha confermato il litigo con la sua compagna che si era allontanata prima del loro arrivo.