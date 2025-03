Movieplayer.it - L’Eredità, chi ha vinto la puntata dell’11 marzo

Ladell'11de L'Eredità è stata come sempre ricca di sfide e di concorrenti che le hanno affrontate. Vediamo quali sono stati i momenti rilevanti. Ieri, martedì 11, Marco Liorni ha presentato ancora una volta unade L'Eredità, a partire dalle 18.40 su Rai 1. Il conduttore saluta la campionessa Chiara, Marketing and Communication Specialist di Milano. Subito dopo, introduce i debuttanti, tra cui Laura, barista della provincia di Latina. E poi, presenta Luca, laureando in Giurisprudenza, appassionato di disegno. La prossima debuttante è Elisa della provincia di Venezia, che possiede un'azienda agricola, e ancora conosciamo la psicologa Francesca della provincia di Avellino. Il primo gioco, C'è o non c'è, porta Alessio, Veronica e Luca ad essere i candidati per la sfida.