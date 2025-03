Panorama.it - Leonardo accelera sulla crescita: nuove alleanze e ordini per 118 miliardi di euro

Leggi su Panorama.it

Tecnologia e. La road map diè chiara e l’obbiettivo anche: essere sempre più competitivo sui mercati internazionali. Quindiin tutte le divisioni (elettronica, elicotteri, aeromobili, aerostrutture, cyber e spazio) e accordi internazionali. Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’atteso aggiornamento del Piano Industriale per il periodo 2025-2029 e ha alzato l’asticella degli obiettivi finanziari e strategici per i prossimi anni.Il gruppo punta ora acumulativi per 118die ricavi per 106nell’arco di piano, con unamedia annua dell’Ebita del 13,1% e un free operating cash flow in progressione del 15,2%. Il nuovo scenario segna un deciso rafforzamento della strategia di: il gruppo stima per il periodo 2025-2029 un incremento medio annuo deglidel 5,8% (+4% nel precedente piano 2024-28) e dei ricavi del 7% (contro +6%).