Léon Luc Besson scartò Christina Ricci preferendole Natalie Portman | Avevo un aspetto troppo sano

La star di Yellowjackets ha raccontato di essere stata scartata a 12 anni dal regista francese per il film con Jean Reno. Nel corso di una chiacchierata con la co-star di Yellowjackets Melanie Lynskey,è tornata a parlare dei suoi esordi come attrice bambina negli anni '90. La star ha raccontato di aver perso il ruolo da co-protagonista nel filmdi Lucin favore diha ricordato di essere stata considerata'in salute' durante i provini. Il ruolo di Matilda perso da"Volevo davvero essere in" ha dichiarato l'attrice "Erocomune e dall'. Che tempi avere 12 anni". Le dichiarazioni dialimentano il discorso intorno alla .