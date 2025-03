Ilnapolista.it - L’endorsement di The Athletic a Inzaghi: “È il miglior allenatore in Italia e tra i migliori in Europa”

A Thesono spuntati gli occhi a cuoricino pere e la sua Inter. Nel descrivere il come e il perché non usa mezzi termini. Va Persie “è stato testimone di una lezione, un esempio diretto di cosa potrebbe diventare la sua giovane carriera dase riuscisse a emulare l’uomo nell’altra panchina, che non è molto più vecchio di lui“.“Simone, 48 anni, è iline tra ii in. Ile? Forse no, ma non è fuori posto (in mezzo a Simeone, Arne Slot, Luis Enrique, Ancelotti, Guardiola, Gasperini e Arteta, ndr)“.Leggi anche:: «L’anno scorso in questo periodo abbiamo potuto pensare solo al campionato, quest’anno no»L’Inter diè una gioia da guardare, flessibile e fluida, aggraziata e offensivaParte così l’elogio al tecnico dell’Inter:“Ha vinto il campionato la scorsa stagione, probabilmente avrebbe dovuto vincerlo nel 2022, battuto dal Milan all’ultimo giorno, ed è in buona posizione per vincerlo di nuovo questa stagione.