Ilgiorno.it - Legnano, Murale per la Pace nel sottopasso del Parco Castello: “Un’opera collettiva”

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – Un laboratorio per street artist e aspiranti tali, ma ancor prima un momento di condivisione su un tema di attualità: è questo il significato del laboratorio con lo street artist Raffaele Muraca, “Syllime”, che ha lanciato l’iniziativa di undellacome operada realizzarsi neldelin tre sessioni di lavoro, dal 21 al 23 marzo, laboratorio per il quale sono aperte le iscrizioni. Le sessioni, di due ore ciascuna, si terranno dalle 10.30 alle 12.30, dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 16 alle 18 e potranno avere un numero massimo di sei partecipanti per turno. I partecipanti devono avere dai 14 anni in su. È già possibile iscriversi ai laboratori, che saranno tenuti da Muraca, scrivendo all’email ufficio.cultura@comune..mi.