Sport.quotidiano.net - Le ultime dal campo. Anjorin, buone notizie

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Empoli inizia ad intravedere un po’ di luce in fondo al tunnel per quanto riguarda gli infortuni.è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione per la trasferta di sabato a Torino. Anzi, non è escluso che possa anche partire titolare. Continueranno nei prossimi giorni, invece, le valutazioni su Fazzini e Ismajli. Al momento, quindi, non è da escludere una loro convocazione anche se la parola d’ordine è cautela. Non ce la dovessero fare saranno comunque a disposizione dopo la sosta per la sfida di Como, dove quasi sicuramente si rivedrà anche Viti. Possibile che per il 29 marzo ce la faccia pure Maleh, ma in questo caso il legamento collaterale del ginocchio sinistro del centrocampista marocchino dovrà dare le giuste garanzie. Sempre dopo la sosta è previsto il rientro di Solbakken, che si sta comunque già allenando in gruppo così come Ebuehi, peraltro già tra i convocati domenica scorsa contro la Roma.