Le truffe deepfake si stanno trasformando in un’industria milionaria

Durante il telegiornale, Enrico Mentana lancia un servizio sconvolgente nel quale compaiono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il miliardario Elon Musk. I due annunciano di aver trovato un metodo per far guadagnare montagne di soldi a tutti gli italiani. Ovviamente, nella realtà tutto ciò non è mai avvenuto, non esiste alcuna formula magica e nessuno diventerà ricco in poco tempo. Ma decine di migliaia di persone si sono ritrovate questo video sui propri social nelle scorse settimane, l’ennesimo. Esistono varie forme di questi contenuti, anche le chiamate della “truffa Crosetto” impiegavano questa tecnologia. Alcuni ignoti usavano la voce del ministro della Difesa per tentare di estorcere denaro a imprenditori come Massimo Moratti, Giorgio Armani e Diego Della Valle. L’ultimo caso riguarda il gruppo georgiano degli skameri, hacker che creavano tg falsi per truffare piccole aziende e anziani: negli anni sono riusciti a rubare trentatré milioni di euro.