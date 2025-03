Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 12 marzo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di122025 Ariete Siete molto simpatici e vicini all'obiettivo desiderato, nello spirito giusto per concludere una rilevante intesa professionale-commerciale. Leper tutti i segni devono obbligatoriamente partire dalla Luna piena in Vergine, che si forma tra oggi e venerdì, così significativa questa fase da assumere un'importanza mondiale. Fenomeni naturali ovunque, ma questa tempesta è per voi indizio di una prossima esaltante gara d'amore. Eroi della notte. Toro Mentre leggete questo oroscopo, Luna raggiunge il punto più alto del vostro cielo, Vergine. Il plenilunio è un classico per le nuove conquiste d'amore, ma se vi interessano di più gli affari tentate qualcosa di inedito.